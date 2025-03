La tradizione vinicola friulana in festa: al via la 76^ sagra del vino a Bertiolo

Al via la 76° sagra del vino di Bertiolo.

Bertiolo si conferma ancora una volta uno dei cuori pulsanti della tradizione vinicola friulana con l’inaugurazione della 76^ Festa regionale del vino Friulano. L’evento, che ha preso il via ieri nella serata inaugurale presso l’enoteca di piazza Plebiscito, rappresenta un perfetto esempio di come economia e indotto non siano concetti legati esclusivamente all’industria, ma possano coinvolgere anche il volontariato, il territorio e i produttori locali impegnati nella crescita del Friuli Venezia Giulia.

A sottolinearlo è stato il presidente del Consiglio regionale del Fvg, Mauro Bordin, intervenuto alla cerimonia di apertura insieme ai colleghi Mauro Di Bert, Alberto Budai, Roberto Novelli, Moreno Lirutti e Markus Maurmair. L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra la Pro Loco Risorgive Medio Friuli, guidata da Marino Zanchetta, e l’amministrazione comunale di Bertiolo, rappresentata dalla sindaca Eleonora Viscardis.

Premiazioni e riconoscimenti per le eccellenze vinicole

Durante la serata inaugurale si è svolta anche la premiazione delle aziende vitivinicole partecipanti alla 42^ mostra concorso “Bertiûl tal Friûl 2025”. Il riconoscimento per l’edizione 2024 è stato assegnato all’azienda Petrucco, premiata con un mosaico realizzato dal maestro Alverio Savoia. Inoltre, è stato consegnato il premio “Vini Doc per un Friulano Doc” in memoria di Pietro Pittaro, figura simbolo della viticoltura friulana.

Marino Zanchetta ha illustrato i dettagli della manifestazione, che si articola in tre settimane ricche di eventi pensati per tutte le età, mantenendo vivo lo spirito della tradizione e promuovendo al contempo la qualità e il bere consapevole. Il presidente del Comitato regionale delle Pro Loco del Fvg, Petro De Marchi, ha espresso il suo plauso per l’iniziativa.

Un evento che valorizza il territorio e la sua comunità

La sindaca Viscardis ha sottolineato con orgoglio il valore dell’ospitalità di Bertiolo, ringraziando il Consiglio regionale e i numerosi volontari che rendono possibile l’evento. Grazie al loro impegno, la Festa del vino Friulano ha ottenuto il riconoscimento di “sagra di qualità” a livello nazionale.

Un momento particolarmente toccante della serata è stato il ricordo di Pietro Pittaro, ambasciatore dei valori friulani nel mondo, a cui è stato dedicato il premio 2025. “Non è stato solo un grandissimo imprenditore vitivinicolo, ma un divulgatore delle nostre tradizioni e della nostra lingua. La sua perdita si fa sentire, ma il suo ricordo resterà sempre vivo”, ha dichiarato il presidente Bordin.

Il riconoscimento alla sagra del vino di Bertiolo

Il presidente del Consiglio regionale ha poi evidenziato come il prestigioso riconoscimento ottenuto dalla sagra sia il risultato di un lavoro costante, frutto dell’impegno e della passione di tanti volontari, dell’amministrazione comunale e dei produttori locali. “Siamo noi istituzioni a dover dire grazie a chi si mette in gioco e contribuisce a far conoscere il frutto del proprio lavoro”, ha concluso Bordin.