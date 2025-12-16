Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 17 dicembre

Il meteo in Friuli.

Sarà una giornata grigia e piovosa quella di mercoledì 17 dicembre in Friuli Venezia Giulia. Secondo le previsioni, il cielo si manterrà coperto per l’intera giornata, con precipitazioni che si presenteranno da deboli a moderate, ma che potranno risultare localmente abbondanti soprattutto sulle zone orientali della regione.

La quota neve si attesterà tra i 1800 e i 2000 metri. Sul fronte delle temperature si prevedono minime tra i 5 e gli 8 gradi e massime comprese tra gli 8 e gli 11, mentre lungo la costa i valori oscilleranno tra gli 8 e i 12 gradi.

Dal pomeriggio, l’umidità in aumento potrà favorire la formazione di foschie o banchi di nebbia, in particolare nelle aree di pianura e nelle valli interne, contribuendo a una sensazione di freddo più accentuata.