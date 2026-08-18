Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 19 agosto

Sarà una giornata dal sapore pienamente estivo quella di mercoledì 19 agosto in Friuli Venezia Giulia, con sole, temperature elevate e afa marcata, ma con un possibile peggioramento tra il tardo pomeriggio e la serata. Secondo le previsioni diffuse dall’Osmer Arpa Fvg, la fase serale resta tuttavia caratterizzata da una certa incertezza.

Su pianura e costa il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso per buona parte della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 31-33 gradi in pianura, mentre sulla fascia costiera si attesteranno tra 28 e 30 gradi. Le minime saranno comprese tra 18 e 21 gradi in pianura e tra 22 e 25 gradi sulla costa, dove anche durante le ore notturne il clima resterà piuttosto caldo.

Sui monti aumenta l’instabilità

Sulle Alpi e Prealpi la mattinata sarà caratterizzata da cielo poco nuvoloso, mentre dal pomeriggio la nuvolosità diventerà più variabile, con la possibilità di qualche breve pioggia locale. Le temperature previste saranno di circa 20 gradi a 1.000 metri e 13 gradi a 2.000 metri. Dal pomeriggio inizierà inoltre a soffiare un vento moderato da sud, che contribuirà a richiamare aria calda e umida verso la regione, rendendo l’atmosfera molto afosa.



Proprio il caldo e l’elevata umidità potrebbero favorire, nel corso della serata di mercoledì, la formazione di qualche temporale. L’Osmer sottolinea che la previsione per questa fase della giornata è ancora incerta, ma segnala che gli eventuali temporali potrebbero risultare anche forti.