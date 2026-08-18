I nuovi prezzi regolamentati per benzina e diesel in Slovenia.

Dopo il forte calo registrato la scorsa settimana, tornano a salire i prezzi dei carburanti in Slovenia. I nuovi valori regolamentati sono entrati in vigore alla mezzanotte di oggi, martedì 18 agosto, e resteranno validi fino al 24 agosto compreso.

Il rincaro riguarda sia benzina sia diesel. La benzina a 95 ottani viene ora venduta a 1,582 euro al litro, con un aumento di 6,3 centesimi rispetto alla precedente rilevazione. Ancora più consistente l’aumento per il gasolio, che sale a 1,857 euro al litro, con un incremento di 10,4 centesimi.

L’effetto dei nuovi prezzi si fa sentire soprattutto per chi utilizza un’auto diesel. Considerando un rifornimento da 50 litri, rispetto alla scorsa settimana la maggiore spesa è di circa 3,15 euro per un pieno di benzina e di 5,20 euro per un pieno di gasolio. I prezzi resteranno validi fino a lunedì 24 agosto, giornata al termine della quale è previsto il successivo aggiornamento delle tariffe regolamentate.