Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 21 novembre

Il meteo in Friuli.

Secondo le previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia, venerdì 21 novembre sarà caratterizzato da cielo prevalentemente coperto, con precipitazioni da deboli a moderate, più probabili di notte e al mattino, mentre in montagna risulteranno più continue. La quota neve si attesta intorno ai 400 metri.

Il vento soffierà con intensità variabile: Bora moderata in pianura, sostenuta lungo la costa e localmente forte a Trieste, mentre in quota il vento da nordest manterrà una intensità moderata. Le temperature sono in diminuzione: in pianura si registreranno valori tra 3 e 6 gradi al mattino e tra 5 e 8 gradi nel corso della giornata, mentre lungo la costa le minime oscilleranno tra 5 e 8 gradi, con massime simili. In montagna si prevede una temperatura media attorno a -6 gradi a 2000 metri e circa 0 gradi a 1000 metri.