Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 23 marzo

Il meteo in Friuli.

Il meteo di Lunedì 23 marzo in Friuli Venezia Giulia prevede condizioni generalmente stabili ma variabili su tutto il territorio, in un contesto tipicamente primaverile. Il cielo si presenterà da poco nuvoloso a variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti sia in pianura che lungo la costa.

Nel corso della giornata non sono attesi peggioramenti importanti, ma sulla zona montana non si esclude la possibilità di qualche debole pioggia nel pomeriggio. Si tratterà comunque di fenomeni isolati e di breve durata, che non comprometteranno l’andamento complessivo della giornata.

Sulla costa e sulle aree orientali fin dal mattino soffierà Bora moderata, con raffiche che potranno risultare anche sostenute soprattutto a Trieste e sul Carso. Il vento contribuirà a mantenere un clima più fresco e frizzante nelle prime ore del giorno.

Per quanto riguarda le temperature, i valori minimi saranno piuttosto bassi al mattino, soprattutto in pianura, dove si scenderà tra i 2 e i 6 gradi. Sulla costa le minime saranno più miti, comprese tra i 6 e gli 8 gradi. Nel corso della giornata, grazie alle schiarite, le temperature massime saliranno fino a 16-18 gradi in pianura e si manterranno tra i 14 e i 16 gradi lungo la costa.