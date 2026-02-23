Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 24 febbraio

Il meteo in Friuli.

L’aria umida che scorre tra l’anticiclone europeo e le depressioni orientali interesserà il Friuli Venezia Giulia nella giornata di martedì. Da metà settimana, tuttavia, l’alta pressione si imporrà con decisione sul territorio, garantendo stabilità atmosferica fino alla fine del mese.

Martedì 24 febbraio, il cielo sarà in prevalenza nuvoloso. su pianura e costa, specie verso il Veneto, rimarranno possibili foschie, nebbie o nubi basse durante la notte e al mattino. Il quadro termico regionale vedrà lo zero termico attestarsi a 2300 metri. In pianura le temperature minime oscilleranno tra 3°C e 6°C con massime tra 10°C e 13°C, valori simili a quelli della costa dove si prevedono minime tra 6°C e 8°C e massime tra 10°C e 13°C. In quota, le medie si manterranno sui 4°C a 1000 metri e sui 2°C a 2000 metri.