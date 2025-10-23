Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 24 ottobre

Il meteo in Friuli.

Il Friuli Venezia Giulia si prepara a una giornata di meteo variabile. Nelle prime ore della notte il vento soffierà sostenuto da nord o da nord-est, interessando buona parte della regione. Con il passare delle ore sono previste decise schiarite, con cielo sereno o poco nuvoloso e un progressivo calo della forza del vento, soprattutto in pianura e lungo la costa.

Nel corso del pomeriggio la situazione cambierà nuovamente: la nuvolosità aumenterà, soprattutto sulla fascia orientale, dove non si escludono alcuni piovaschi o rovesci sparsi. Le temperature resteranno miti per il periodo: in pianura si registrano minime tra 9 e 11 gradi e massime tra 17 e 20, mentre lungo la costa i valori oscillano tra 11 e 14 gradi di minima e 16-18 di massima.