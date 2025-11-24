Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 25 novembre

Il meteo in Friuli.

Una nuova ondata di maltempo nella notte e nelle prime ore della mattina sul Friuli Venezia Giulia: sono infatti attese piogge da moderate ad abbondanti, con possibili episodi intensi e temporaleschi soprattutto nelle zone orientali, in particolare tra Isontino, Carso e Trieste. In montagna tornerà la neve, con una quota compresa tra i 1200 e i 1500 metri e accumuli più significativi su Alpi e Prealpi Giulie.

Nel corso della giornata il cielo resterà coperto, con ulteriori piogge sparse generalmente deboli o moderate, mentre sulla costa soffierà vento da sud o sud-ovest, forte nella notte e poi in graduale attenuazione. Anche in quota il vento sarà sostenuto da sud-ovest, prima di lasciare spazio, in serata, all’ingresso della Bora che interesserà soprattutto il litorale.

Le temperature minime oscilleranno tra i 5 e gli 8 gradi in pianura e tra gli 8 e gli 11 gradi sulla costa, mentre le massime raggiungeranno 9-12 gradi nelle aree interne e 11-14 gradi lungo il litorale. A 1000 metri si prevedono circa 4 gradi, che scenderanno fino a -2 gradi a 2000 metri.