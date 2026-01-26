Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 27 gennaio

Il meteo in Friuli.

In Friuli Venezia Giulia, un promontorio anticiclonico garantirà meteo stabile nella prima parte della giornata con cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con probabili gelate anche in pianura e possibili foschie o nebbie notturne sulla bassa pianura. Nel corso della giornata le condizioni meteo passeranno da poco nuvolose a variabili.

Le temperature minime oscilleranno tra -2 e +2 gradi in pianura e tra 1 e 4 gradi lungo la costa; temperature massime comprese tra 7 e 10 gradi in pianura e tra 8 e 10 gradi lungo la costa. In montagna si prevedono -4 gradi a 2000 metri e circa 1 grado a 1000 metri. In serata il cielo diventerà da nuvoloso a coperto, con possibili deboli piogge nella notte e quota neve attorno ai 700 metri.