Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 5 novembre

Il meteo in Friuli.

La giornata di mercoledì 5 novembre si preannuncia all’insegna del bel tempo su gran parte del Friuli Venezia Giulia: il cielo sarà sereno dal mattino, con lievi velature in arrivo dalle ore centrali, ma senza fenomeni di rilievo.

Nelle ore più fredde non si escludono locali nebbie o foschie notturne, in particolare sulla pianura pordenonese al confine con il Veneto, dove l’umidità residua e la calma di vento favoriranno la formazione di banchi nebbiosi temporanei.

Le minime oscilleranno tra i 4 e i 7 gradi nelle aree pianeggianti e tra i 9 e i 12 gradi lungo il litorale. Le massime si manterranno comunque gradevoli, comprese tra 19 e 21 gradi in pianura e tra 16 e 19 gradi sulla costa.