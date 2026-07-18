Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 19 luglio

Una domenica all’insegna dell’instabilità attende il Friuli Venezia Giulia. Il 19 luglio il cielo sarà variabile su tutta la regione, con rovesci e temporali sparsi che potranno presentarsi a più riprese nel corso della giornata.

Le precipitazioni non saranno continue, ma si alterneranno a temporanee schiarite. In alcune zone i fenomeni potranno risultare localmente intensi, con piogge abbondanti e temporali anche forti. L’evoluzione diurna si manterrà quindi variabile, con una maggiore probabilità di rovesci nelle ore centrali e pomeridiane, senza escludere nuovi fenomeni anche verso sera.

Sulla costa, e in particolare nella zona di Trieste, al mattino soffierà Bora moderata. Il vento tenderà successivamente ad attenuarsi, per poi rinforzare nuovamente verso sera. Anche lungo il litorale il cielo sarà variabile, con la possibilità di piogge e temporali alternati a fasi più asciutte.

Le temperature previste

In pianura le temperature minime saranno comprese tra 18 e 21 gradi, mentre le massime oscilleranno tra 29 e 32 gradi. Sulla costa si partirà da valori minimi tra 21 e 24 gradi, con temperature massime comprese tra 27 e 30 gradi.