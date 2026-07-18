Famiglia sorpresa dal temporale sul sentiero a Timau, interviene il Soccorso Alpino

Una famiglia composta da quattro persone, due adulti e due minorenni, è stata soccorsa dopo essere stata sorpresa da un temporale lungo un sentiero di montagna nella zona di Timau, nel territorio comunale di Paluzza.



Il gruppo, residente nel Goriziano, stava percorrendo il sentiero 401, che scende verso il Passo di Monte Croce Carnico, quando le condizioni meteorologiche sono rapidamente peggiorate. Arrivati a una quota di circa 1.500 metri, i quattro hanno deciso di chiedere aiuto contattando il Nue 112.

Il soccorso.

La Sores, la Sala operativa regionale emergenze sanitarie, ha attivato una squadra composta da cinque soccorritori: i tecnici della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e gli operatori della Guardia di Finanza.



La squadra è partita a piedi dal Passo di Monte Croce Carnico e ha risalito il sentiero fino a raggiungere la famiglia nei pressi del tratto attrezzato con cavi metallici, nella zona interessata dalla frana verificatasi due anni fa. I due adulti e i due minorenni erano rimasti fermi lungo il percorso in attesa dell’arrivo dei soccorritori.



Una volta raggiunti, i quattro escursionisti sono stati affidati alla squadra di soccorso e accompagnati lungo il sentiero. I tecnici del Soccorso Alpino e i militari della Guardia di Finanza li hanno quindi scortati in sicurezza fino a valle, concludendo l’intervento senza conseguenze per i componenti della famiglia.