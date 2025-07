Dopo una settimana dominata dal caldo intenso e da cieli sereni, il meteo del Friuli Venezia Giulia si prepara all’arrivo di locali temporali. A partire da sabato, l’alta pressione inizierà a cedere il passo a correnti più instabili, portando con sé un progressivo aumento dell’instabilità atmosferica, specie in montagna, e un graduale calo delle temperature che diventerà più evidente nei primi giorni della prossima settimana.

Sabato 5 luglio: bel tempo al mattino, instabilità sui monti nel pomeriggio.



La giornata di sabato inizierà sotto il segno del sole. Il cielo sarà sereno sulla maggior parte del territorio regionale, accompagnato da una Bora moderata sulla costa. Nel pomeriggio, tuttavia, la situazione cambierà in montagna, soprattutto in Carnia e lungo il confine con il Cadore, dove saranno possibili rovesci e temporali sparsi. Sulle altre zone il rischio sarà più basso ma non del tutto escluso. Le temperature resteranno elevate con massime tra i 32 e i 35 °C in pianura e tra i 30 e i 33 °C sulla costa, con clima afoso e venti di brezza nel pomeriggio.



Domenica 6 luglio: instabilità diffusa e calo termico



Domenica l’instabilità si estenderà a tutto il territorio: sui monti il cielo sarà da variabile a nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, mentre in pianura e sulla costa si alterneranno schiarite e precipitazioni, con possibilità di temporali anche forti soprattutto dal pomeriggio. Le temperature massime caleranno sensibilmente: in pianura si scenderà tra i 28 e i 31 °C, sulla costa tra i 27 e i 29 °C.

L’inizio della prossima settimana.



Lunedì, martedì e mercoledì proseguiranno sotto il segno dell’instabilità. Si attendono nuvolosità variabile con rovesci e temporali sparsi, più frequenti nelle ore notturne e nelle ore pomeridiane-serali, alternati a brevi pause di tempo migliore. Il rischio di temporali forti non è da escludere, soprattutto nella seconda parte della giornata. Le temperature continueranno a scendere gradualmente, con massime che oscilleranno tra i 24 e i 28 °C, mentre le minime si manterranno più fresche rispetto ai giorni precedenti.