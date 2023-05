Il meteo in Friuli Venezia Giulia di giovedì 25 maggio

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia per giovedì 25 maggio prevedono un graduale miglioramento del tempo generalizzato in tutta la regione.

La notte e il primo mattino saranno caratterizzati da nuvolosità, piogge residue e qualche temporale, soprattutto sulle zone occidentali e nel Tarvisiano. La presenza di queste precipitazioni potrebbe rendere l’inizio della giornata un po’ instabile. Inoltre, si prevede una Bora moderata lungo la costa e nelle zone orientali.

Tuttavia, nel corso della giornata il tempo migliorerà gradualmente. Le nuvole si dissiperanno, lasciando spazio a un cielo sereno o poco nuvoloso. Sarà possibile godere di una piacevole giornata, con condizioni atmosferiche più stabili e un aumento delle temperature. Le massime raggiungeranno i 27 gradi, mentre le minime si attesteranno intorno ai 15 gradi.