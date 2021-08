Un finesettimana all’insegna del fresco: il meteo per il weekend in Friuli

Le previsioni meteo per il weekend in Friuli.

Questo weekend in Friuli Venezia giulia, il cielo sarà in prevalenza da poco nuvoloso a variabile, con qualche possibile rovescio anche temporalesco sui monti e sulla fascia orientale. Venti in prevalenza orientali e moderati sulla costa. Le temperature saranno in calo.

Le temperature oscilleranno tra 12 e i 24 c in pianura e tra i 15 e i 24 gradi sulla costa.

Mentre, a Gorizia e Udine il tempo sarà caratterizzato da sole o leggera nuvolosità e le temperature scenderanno verso un intervallo tra i 13 e i 23 gradi.

