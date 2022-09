Piogge in Fvg, la situazione e le previsioni meteo per le prossime ore

La situazione meteo in Fvg.

Una saccatura atlantica con una depressione sulla Francia fa affluire correnti umide meridionali dal Mediterraneo verso la regione. Tra sabato sera e domenica mattina un fronte ha interessato la regione. Le piogge, a prevalente carattere di rovescio, hanno interessato soprattutto la zona di costa, della bassa pianura e delle valli del Natisone.

I valori più significativi misurati nelle ultime 24 ore e fino alle 11 di domenica mattina sono stati: 100 mm a San Pietro del Natisone (di cui 48 mm in tre ore), 89 mm a Zavattina nel comune di Carlino (di cui 61 mm in tre ore), 88.6 mm a Latisana (di cui 53.6 in tre ore), 85 mm a Palazzolo. Sulla costa sono state registrate raffiche di Scirocco fino a 57 km/h a Lignano.

L’evoluzione.

Il fronte sta interessando la zona del Carso e Trieste mentre il vento ha girato a Libeccio. Nelle prossime ore il fronte lascerà la regione ma continuerà l’afflusso di correnti sudoccidentali in quota che nel pomeriggio potranno provocare ancora dei rovesci e temporali che localmente potranno portare accumuli significativi di pioggia seppur minori rispetto a quelli finora misurati. Sulla costa continuerà a soffiare Libeccio moderato.

Allagamenti e disagi in alcune zone.

Dalle prime ore di oggi domenica 25 settembre si segnalano eventi di caduta alberi nei Comuni di Treppo Grande, ad Attimis con una piccola frana, allagamenti di scantinati a Cervignano del Friuli, della sede stradale SP1 nei pressi di Aurisina (Duino Aurisina), a Latisana con allagamento di un sottopasso. Da inizio allerta hanno operato 30 volontari e 6 mezzi.