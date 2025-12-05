A Moggio Udinese il Natale è per tutti: tra arte, teatro, musica e magia per i più piccoli

Gli eventi di Natale a Moggio Udinese.

A Moggio Udinese, il Natale non è solo una festa, ma un vero e proprio viaggio tra tradizione, creatività e suggestione: il cartellone degli eventi è ricco di appuntamenti pensati per coinvolgere tutti, ma in particolare i bambini, che il fascino del Natale lo sentono più di chiunque altro.

Si parte con il teatro: sabato 6 dicembre, alle ore 20.30, presso il Centro polifunzionale ‘R. Treu’ andrà in scena la commedia brillante in due atti dal titolo “Natale in Lapponia – il ritorno”, di Edda Plazzotta, con gli attori della Filodrammatica dell’Università della terza età della Carnia A.P.S., ad ingresso libero. Sempre presso il Centro polifunzionale, domenica 7 dicembre ci sarà un laboratorio di ceramica per i giovani dai cinque anni in su (ultimo anno di asilo, scuola primaria e secondaria), mentre presso l’ex asilo di Dordolla “Natale in sand art – Storie che brillano”, dalle ore 18 darà spazio alle magiche animazioni con la sabbia. Lunedì 8 dicembre, alle 17, nella piazzetta in via Chiesa, si procederà quindi all’accensione dell’Albero di Natale.

Questo è appena l’inizio di un programma che si esaurirà solamente il 17 gennaio e che avrà come giornata clou quella di domenica 14 dicembre, con il Mercatino di Natale nel centro del paese, le degustazioni, le dimostrazioni dei Campanari del Goriziano, le premiazioni del concorso “Presepi a Moggio – A Moggio la Stella” e l’apertura della rassegna all’interno della Torre Medievale (visitabile fino al 18 gennaio), la sfilata alle 17.30 dei demoni buoni dei boschi, chiamati Skaupaz Toifl e lo spettacolo dei fuochi, la mostra “Tutti matti per i mattoncini” nella palestra comunale.

Seguirà “Il laboratorio dei biscotti”, sabato 20 dicembre presso il Centro polifunzionale, dove si terrà anche la serata promozionale “L’arte a scopo benefico” in collaborazione con la Via di Natale. Martedì 23 prenderà vita in piazzetta Pertini “Il super villaggio di Babbo Natale”, con allestimenti natalizi, scenografie magiche e grandi attrazioni per tutti i bimbi. Il 6 gennaio arriverà invece la Befana, che apparirà ai suoi piccoli fan calandosi dal campanile della Chiesa della Trasfigurazione. Chiuderà il cartellone natalizio, il concerto del 17 gennaio in Abbazia, a cura della Società Alpina Friulana di Udine diretta da Andrea Toffolini e del coro Prime Tor di Gemona del Friuli, diretto da Enrica Scorza.