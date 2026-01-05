Con le Befane in parata si conclude un’edizione da record del Sogno di Natale, gli eventi del dicembre monfalconese.

Si avvia al termine Il Sogno del Natale, l’edizione 2025–2026 del Dicembre Monfalconese, che con oltre 70 eventi dedicati alla cultura e alla socialità ha saputo valorizzare il territorio, rafforzare l’immagine della città e accrescerne l’attrattività. Il programma ha incluso spettacoli e concerti, animazioni per famiglie, proposte sportive e momenti dedicati alla celebrazione delle tradizioni locali. Alta e sentita la partecipazione alle più diverse proposte, che ha sostenuto la permanenza in città, dove particolare attenzione è stata posta agli allestimenti urbani e al rapporto tra centro e rioni.

In questo quadro, il momento conclusivo delle festività natalizie è siglato simbolicamente dal corteo itinerante ‘Le Befane in parata’: come da tradizione, martedì 6 gennaio, a partire dalle ore 15.00, buffe e gioiose befane sui trampoli sfileranno lungo le vie del centro cittadino.

L’ultimo appuntamento della giornata è in programma alle ore 16.00 al Teatro Comunale con la proiezione del film Wonka di Paul King, un racconto musicale che richiama l’immaginario creato da Roald Dahl. Il film, a ingresso libero e gratuito, racconta la giovinezza di Willy Wonka, cioccolataio che sogna di aprire la propria fabbrica.

“Con la giornata della Befana e “Le Befane in Parata”, si conclude un periodo straordinario per Monfalcone – ha commentato il sindaco Luca Fasan –. Il Sogno del Natale ha portato numerose persone in città e ha coinvolto tutti, dai più piccoli ai più grandi. Ora, guardiamo al 2026 con grande entusiasmo“.