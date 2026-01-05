Al teatro di Spilimbergo lo show del “più grande giocatore di ping pong”

5 Gennaio 2026

di Giacomo Attuente

Al teatro Miotto di Spilimbergo va in scena lo spettacolo del “più grande giocatore del mondo di ping pong”.

Una parodia della sfrenata competizione tra avversari, un ritratto comico e grottesco dello sportivo bello, invincibile e perfetto con i suoi riti, tic e manie. Ma anche un omaggio allo sport e, tra un rimbalzo e l’altro, si fa strada la metafora su bello e brutto, giusto e sbagliato, vincente e perdente.  Sono questi gli ingredienti dello spettacolo “Mr. Ping Pong” della compagnia Nando e Maila (Emilia Romagna), in programma domenica 11 gennaio 2026, alle 17.00, al teatro Miotto di Spilimbergo come secondo appuntamento della rassegna organizzata da Molino Rosenkranz.

Incentrato sulla forza espressiva e la stravaganza del personaggio protagonista, costruito da Giuliana Musso e interpretato da Paolo Piludu, lo spettacolo da vita a un fantomatico campione sportivo, che attraverso il linguaggio non verbale e una serie di ritmi musicali improvvisati porta in scena una vera e propria sfida a colpi di racchetta. Grazie al coinvolgimento del pubblico, chiamato a giocare, e ad alcuni virtuosismi di giocoleria ed equilibrismo, Mr. Ping Pong trasforma la sfida sportiva in evento spettacolare con il trionfo della risata, unico vero vincitore della partita.

Numerosi e importanti sono i riconoscimenti conferiti a questo lavoro, dove la tecnica non è fine a se stessa ma si fonde con il personaggio con la ricerca originale sul movimento, la manipolazione di oggetti dando vita ad uno spettacolo originale di clownerie circense: Premio Emilio Vassalli 2020 – Premio Europeo di Circo Teatro, III edizione, vincitore di Trampolino Vetrina 2023 indetto da ACCI per dare risalto alle nuove creazioni italiane di circo contemporaneo; menzione speciale della Giuria dei Bambini – Vimercate Ragazzi Festival 2025 e selezionato dal prestigioso Krystallpalast Varietè di Leipzig – produzione Riskant nel 2024.

Fila a Teatro, alla sua XI edizione, è sostenuta dalla Regione FVG, IoSonoFvg, Fondazione Friuli, dai Comuni Partner che ospitano gli spettacoli (Casarsa della Delizia, Fagagna, Maniago, San Daniele del Friuli, Spilimbergo, Zoppola) e da Banca 360 Credito Cooperativo FVG.

