Al teatro Miotto di Spilimbergo va in scena lo spettacolo del “più grande giocatore del mondo di ping pong”.

Una parodia della sfrenata competizione tra avversari, un ritratto comico e grottesco dello sportivo bello, invincibile e perfetto con i suoi riti, tic e manie. Ma anche un omaggio allo sport e, tra un rimbalzo e l’altro, si fa strada la metafora su bello e brutto, giusto e sbagliato, vincente e perdente. Sono questi gli ingredienti dello spettacolo “Mr. Ping Pong” della compagnia Nando e Maila (Emilia Romagna), in programma domenica 11 gennaio 2026, alle 17.00, al teatro Miotto di Spilimbergo come secondo appuntamento della rassegna organizzata da Molino Rosenkranz.

Incentrato sulla forza espressiva e la stravaganza del personaggio protagonista, costruito da Giuliana Musso e interpretato da Paolo Piludu, lo spettacolo da vita a un fantomatico campione sportivo, che attraverso il linguaggio non verbale e una serie di ritmi musicali improvvisati porta in scena una vera e propria sfida a colpi di racchetta. Grazie al coinvolgimento del pubblico, chiamato a giocare, e ad alcuni virtuosismi di giocoleria ed equilibrismo, Mr. Ping Pong trasforma la sfida sportiva in evento spettacolare con il trionfo della risata, unico vero vincitore della partita.

Numerosi e importanti sono i riconoscimenti conferiti a questo lavoro, dove la tecnica non è fine a se stessa ma si fonde con il personaggio con la ricerca originale sul movimento, la manipolazione di oggetti dando vita ad uno spettacolo originale di clownerie circense: Premio Emilio Vassalli 2020 – Premio Europeo di Circo Teatro, III edizione, vincitore di Trampolino Vetrina 2023 indetto da ACCI per dare risalto alle nuove creazioni italiane di circo contemporaneo; menzione speciale della Giuria dei Bambini – Vimercate Ragazzi Festival 2025 e selezionato dal prestigioso Krystallpalast Varietè di Leipzig – produzione Riskant nel 2024.

Fila a Teatro, alla sua XI edizione, è sostenuta dalla Regione FVG, IoSonoFvg, Fondazione Friuli, dai Comuni Partner che ospitano gli spettacoli (Casarsa della Delizia, Fagagna, Maniago, San Daniele del Friuli, Spilimbergo, Zoppola) e da Banca 360 Credito Cooperativo FVG.