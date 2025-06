L’iniziativa realizzata a Monfalcone.

“Sabato 31 maggio si è concluso l’innovativo progetto di mobilità sostenibile ed inclusiva ‘Impara ad andare in bicicletta’ realizzato a Monfalcone. È ancora attivo invece un analogo corso a Ronchi dei Legionari: Dalya Khusseyn ha organizzato – assieme ad alcune collaboratrici – questi incontri gratuiti affinché donne maggiorenni imparino ad andare in bicicletta”, afferma Enrico Bullian, consigliere regionale del Patto per l’Autonomia-Civica FVG.

“L’iniziativa sta raggiungendo l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta, andando incontro anche alle necessità di mobilità e di emancipazione dimostrate dalle diverse partecipanti. Fra queste, alcune donne originarie del Bangladesh, ma anche Maria, residente a Messina, che si trova qui per la nascita del piccolo nipote e vuole portarlo in giro sulla bicicletta. Nel corso di Ronchi stanno partecipando attualmente anche donne provenienti dall’Europa orientale.

Il successo di questo progetto è testimoniato anche dal fatto che tramite un semplice passaparola è stato possibile donare due biciclette ad altrettante partecipanti, dimostrando una solidarietà e un’attenzione della cittadinanza verso questa proposta.

Dopo il progetto che avevo seguito di donazione di sangue e plasma anche da parte di persone di origine straniera (e di religione musulmana), questa è un’altra proposta – aperta a tutte le donne maggiorenni – che va in quella direzione. Progetti come questi hanno la forza di far fare un ‘balzo in avanti’. Ho voluto esserci personalmente alla chiusura del corso di Monfalcone per poter testimoniare la buona riuscita del progetto, con l’auspicio che iniziative di questo tipo possano diffondersi maggiormente e che, soprattutto, le istituzioni diventino promotori di analoghi percorsi, rendendoli più strutturati rispetto al meritorio impegno di privati, a cui va il mio plauso”, conclude Bullian.