Ermal Meta in concerto al Teatro Comunale di Monfalcone

Appuntamento al teatro di Monfalcone con il concerto di Ermal Meta.

Un viaggio tra musica e parole che racconta l’essenza stessa dell’ispirazione artistica attende il pubblico del Teatro Comunale di Monfalcone sabato 13 dicembre alle 20.45. È la terza proposta della rassegna Controcanto, che vede sul palco del Marlena Bonezzi il cantautore Ermal Meta, insieme all’Orchestra Sinfonica dell’Accademia Musicale Naonis di Pordenone e al Coro del Friuli Venezia Giulia, con la direzione del Maestro Piero Romano e gli arrangiamenti del pianista Valter Sivilotti.

Il concerto propone un percorso che si snoda tra i grandi successi del repertorio di Ermal Meta e alcuni brani inediti. Le tastiere, le chitarre e altri effetti costruiscono un fluire continuo di sperimentazioni sonore; l’interazione con l’orchestra e con il coro amplia la profondità del progetto e mette in rilievo ogni dettaglio timbrico. La performance assume la forma di un sogno che prende vita sul palcoscenico, come un motivo che affiora nella notte e rivela aspetti inediti dell’identità artistica del compositore e polistrumentista.

Il tour.

L’appuntamento rientra nel tour “Live 2025”, uno show tra musica e parole che si rinnova a ogni data e che accompagna un periodo intenso per l’artista, presente anche con il singolo Ferma gli orologi e con il romanzo Le camelie invernali. Dopo aver attraversato la penisola con un lungo tour estivo, Ermal torna nei teatri per ritrovare il pubblico in una dimensione più intima condividendo un viaggio musicale che vede in scaletta i suoi più grandi successi e brani dal suo quarto album da solista, Buona Fortuna.



La tappa di Monfalcone si inserisce nel calendario della tournée, che ha attraversato i più importanti teatri italiani, a conferma dell’attenzione posta dall’Amministrazione Comunale nel proporre al pubblico artisti di riconosciuta qualità e progetti musicali di spessore e rilievo.