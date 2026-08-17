Friuli Venezia Giulia fortunato al Superenalotto: nell’ultima estrazione centrato un 5 a Monfalcone.
Friuli Venezia Giulia vincente con il Superenalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di venerdì 14 agosto, a Monfalcone, in provincia di Gorizia, è stato realizzato un “5” da 15.363,47 euro presso i “Tabacchi Futura” in via Primo Maggio, 125.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma lunedì 17 agosto, sale a 210,1 milioni di euro.