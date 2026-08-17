Rissa in strada a Udine, ubriachi e armati di coltello e palo di ferro: denunciati due giovani.

Nel corso dei controlli rafforzati da parte dei carabinieri di Udine nelle giornate di Ferragosto, i militari hanno notato due giovani di origine nordafricana che in stato di ebbrezza alcolica si stavano picchiando in strada. L’intervento dei carabinieri di pattuglia, allertati dalla chiamata di un cittadino al 112, ha permesso di separare i due.

Un intervento che ha verosimilmente permesso di scongiurare più gravi conseguenze, dal momento che i litiganti (di cui uno gravato da provvedimento di divieto di ritorno dal Comune di Udine), entrambi denunciati, sono stati trovati in possesso di un coltello da cucina di circa 40 centimetri e di un palo di ferro.