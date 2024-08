Incendi nel bosco a Moschenizza, iniziate le operazioni di bonifica

Iniziate all’alba di oggi, lunedì 12 agosto, le operazioni di bonifica a seguito degli incendi scoppiati ieri nella zona di Moschenizza.

Iniziate all’alba di oggi, lunedì 12 agosto, le operazioni di bonifica a seguito degli incendi scoppiati ieri nella zona di Moschenizza, che hanno visto l’intervento congiunto dei volontari della Protezione Civile di Monfalcone e delle squadre dal goriziano e dal triestino, della Croce Verde, dei vigili del fuoco, del Corpo forestale regionale, della polizia locale e di Stato, dei carabinieri e l’utilizzo di un elicottero.

“Fin dalle prime ore dell’alba, due nostre squadre sono già operative con un’autobotte, a supporto del Corpo forestale regionale per garantire il completo spegnimento degli ultimi focolai e il controllo dell’intera area interessata dall’incendio”, spiega Andrea Olivetti, coordinatore della Protezione civile di Monfalcone.

Il vicesindaco reggente Antonio Garritani conclude: “Ringrazio di cuore tutte le squadre coinvolte per la loro professionalità e dedizione, e ricordo a tutti i cittadini l’importanza di segnalare tempestivamente ogni possibile pericolo. Sottolineo e ringrazio la Polizia lcale di Monfalcone per l’impeccabile gestione dell’emergenza sulla strada regionale in direzione Duino Aurisina”.