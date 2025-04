Il commento di Luca Fasan, nuovo sindaco di Monfalcone.

I monfalconesi hanno scelto: è Luca Fasan il nuovo sindaco della città, vincendo in maniera netta sugli avversari.



Fasan, rappresentante della coalizione di centrodestra, conquista infatti la fascia di primo cittadino di Monfalcone raccogliendo 8.272 voti, pari al 70,87 % degli elettori, mentre Diego Moretti, candidato sindaco del centrosinistra raggiunge 3.057 voti pari al 26,19 %, mentre la lista islamica del candidato Bou Konate appoggiata da Italia Plurale si ferma a 343 voti, pari al 2,94%.

Gli elettori monfalconesi hanno quindi espresso un forte segnale, preferendo la continuità nelle politiche portate avanti dal 2016 dalle giunte guidate dall’ex sindaco Anna Cisint, di cui Luca Fasan è stato assessore sin dal primo mandato, con referati alla Cultura, Commercio e Marketing Territoriale.

Le prime dichiarazioni: “Un risultato va ben oltre le mie aspettative”.

Le dichiarazioni a caldo, intrise di emozione, del sindaco Fasan: “In cuor mio speravo in un consenso ampio, ma questo risultato va ben oltre le mie aspettative. E’ una dichiarazione potente di fiducia da parte dei cittadini. Una fiducia che ci onora e che ci chiama, ancora una volta, alla responsabilità”.

“I monfalconesi hanno scelto la continuità, il pragmatismo, la visione. Hanno detto sì a un modello di governo basato sui fatti, non sulle parole – continua Fasan – . Sì a una città che cresce, che investe, che valorizza le sue energie migliori. Sì a una squadra che in questi anni non ha mai smesso di lavorare, ascoltare e costruire. Provo una grandissima emozione. Ho vissuto Monfalcone in ogni veste possibile: come cittadino, come commerciante, come rappresentante del mondo associativo, come amministratore. Oggi ho l’onore immenso di rappresentarla da Sindaco. E sento tutta la responsabilità di questo incarico”.

“Questa vittoria non è soltanto un risultato elettorale: è la conferma che la nostra comunità è matura, consapevole, partecipe. Una comunità che sa riconoscere il valore della vicinanza, della concretezza, della coerenza – prosegue – . Adesso si riparte. Con ancora più determinazione, con lo stesso spirito di servizio. Perché Monfalcone ha scelto di andare avanti. E noi siamo qui, pronti a costruire – insieme – il futuro che merita”.

Le preferenze a Monfalcone.

Per quanto riguarda le preferenze fra i candidati, spicca il risultato record dell’ex sindaco Cisint, che ha raccolto oltre 1600 consensi e che, quindi, presiederà la prima seduta del nuovo consiglio in qualità di consigliere anziano.

Scrutinate ormai tutte le 36 sezioni, si sono recati alle urne 11.853 votanti, di cui 5.774 maschi e 6.079 femmine su un totale di 20.684 aventi diritto, con un’affluenza pari al 57%, 5 punti in più rispetto alle amministrative del 2022.

Sono ancora in fase di rilevazione il numero delle preferenze raccolte dai candidati al Consiglio comunale.

Luca Fasan sarà ufficialmente proclamato sindaco nel pomeriggio di oggi, alle ore 16.00, presso la Sala del Consiglio del Municipio di Monfalcone.