I risultati delle elezioni a San Pier d’Isonzo: Denise Zucco è il nuovo sindaco.

Denise Zucco, appoggiata dalle liste “Partito democratico”, “San Piero Idee in comune” e “Insieme per San Piero” è stata eletta sindaco del Comune di San Pier d’Isonzo con 685 voti, pari al 68,84 per cento delle schede valide.

Alex D’Aronco, della lista “Per San Pier” ha ottenuto 310 voti, pari al 31,16 per cento.