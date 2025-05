Corsa in spiaggia con l’amico a quattro zampe: debutta il Canicross Spiaggia di Pippo

La 1° edizione della Canicross, la corsa camminata in spiaggia per cani e padroni.

Monfalcone si prepara ad ospitare un evento particolare che celebra l’amore per gli animali e il benessere all’aria aperta: domenica 11 maggio, la spiaggia di Marina Julia sarà teatro della 1ª edizione del “Canicross Spiaggia di Pippo”, una corsa-camminata non competitiva pensata per unire cani e padroni in una giornata di sport e solidarietà.

L’evento, organizzato dall’associazione sportiva Xevent SSD, vuole promuovere un’attività fisica accessibile a tutti, rinforzare il legame affettivo tra uomo e animale, e sensibilizzare sull’importanza di rispettare gli spazi naturali, come la spiaggia di Marina Julia, da tempo frequentata da tanti cittadini con i propri amici a quattro zampe.

Un evento per il benessere di tutti

“La 1ª edizione del “Canicross Spiaggia di Pippo” sarà un’occasione per rimarcare il profondo rispetto che i cittadini di Monfalcone nutrono nei confronti dei nostri amici a quattro zampe – ha rilevato l’assessore Giuliana Garimberti -. L’iniziativa vuole coltivare sia il benessere delle persone che quello degli animali. Marina Julia è uno dei nostri gioielli naturali e occasioni come questa ci aiutano a valorizzarla anche fuori stagione, rendendola ancora più viva e frequentata”.

La manifestazione prevede due tipologie di partecipazione: partecipanti alla corsa con il cane che partiranno con un primo gruppo e, a seguire, partecipanti alla camminata con il cane che partiranno con un secondo gruppo. Non ci sono limiti di razza o età per i cani partecipanti. Le iscrizioni si svolgeranno la mattina stessa dell’evento e includeranno la consegna del pettorale.

Solidarietà e divertimento

Un aspetto importante dell’evento è la sua componente solidale. L’associazione “Solidarietà e Vita” avrà un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza dell’evento e gestirà una raccolta fondi che verrà devoluta a progetti di pet therapy, utili per migliorare la vita di persone in difficoltà. Inoltre sarà presente anche l’associazione “La Cuccia di Dobbia”.