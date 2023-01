Un’opera dell’artista Francesco Pireddu donata alla Galleria allestita nel municipio di Monfalcone.

Si arricchisce la galleria d’arte allestita nel municipio di Monfalcone, grazie a un’opera dell’artista Francesco Pireddu. “In ricordo degli incendi che nell’estate del 2022 hanno devastato parte del Carso Isontino, la famiglia dell’artista sardo Francesco Pireddu ha il piacere di donare alla città di Monfalcone una sua opera pittorica, raffigurante un paesaggio carsico, a ringraziamento dell’impegno profuso dalla giunta comunale tutta durante l’emergenza incendi e in memoria dei 35 anni di servizio che l’artista ha prestato presso la compagnia dei carabinieri di Monfalcone, al servizio della Comunità”.

Sono queste le parole impresse su un biglietto che accompagna il quadro “Paesaggio Carsico” che la famiglia Pireddu ha donato al comune di Monfalcone. L’opera, olio su tela delle dimensioni di 120 x 80 cm, verrà esposta nella sala del Consiglio e potrà essere ammirata dai cittadini durante gli orari di apertura degli uffici.

“Un’opera che ha uno stretto legame con il territorio”.

Il sindaco, Anna Maria Cisint, nel ricevere il quadro insieme all’assessore alla Cultura Luca Fasan e al vicesindaco Antonio Garritani – che con l’artista ha lavorato – ha dichiarato: “Ringrazio di cuore la famiglia Pireddu, moglie e figlia di Francesco, per aver voluto regalare ai monfalconesi un’opera che ha uno stretto legame con il territorio: il nostro Carso, di cui abbiamo ancora negli occhi e nel cuore le ferite che la scorsa estate gli incendi gli hanno inferto e che questo quadro ci ricorda.

Abbiamo deciso di esporlo nella sala del Consiglio perchè si integra perfettamente con le opere già presenti, che raffigurano scorci della nostra città. Siamo molto colpiti per la generosità e la sensibilità che gli artisti locali e i loro eredi stanno dimostrando nei confronti della cittadinanza donando le composizioni artistiche che ci hanno consentito di creare una vera e propria galleria espositiva nel Palazzo Municipale”.

Francesco Pireddu è stato un significativo esponente del mondo artistico bisiaco e una figura importante dell’Arma dei carabinieri. Per oltre 35 anni ha prestato servizio presso la Compagnia di Monfalcone, pur essendo originario di Abbasanta, un piccolo Comune della provincia di Oristano, dove nacque il 3 luglio del 1943. Ma in Friuli si era integrato perfettamente col territorio e con la gente fino a sentirsi bisiaco di adozione, pur mantenendo intatti l’amore e la nostalgia per la sua terra.

In oltre 40 anni di attività artistica, ha partecipato a innumerevoli collettive e personali, sia in Italia che all’estero. E’ scomparso il 16 gennaio 2019.