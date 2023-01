Scontro tra auto e camion sulla Pontebbana, disagi alla circolazione

Incidente sulla Pontebbana.

Incidente tra auto e camion nella mattinata di oggi, lunedì 9, sulla Pontebbana. Secondo quanto ricostruito intorno alle 8.30 un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati, per cause ancora in corso di accertamento, all’altezza di Magnano in Riviera, nei pressi di un incrocio della Pontebbana.

L’incidente non ha fortunatamente causato conseguenze ai conducenti dei due mezzi coinvolti. Qualche disagio si è registrato alla circolazione stradale in zona. Sul posto, per ricostruire la dinamica dell’incidente, presenti i carabinieri.