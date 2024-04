Controlli a Monfalcone: trovati 26 prodotti scaduti da tempo e carne senza tracciabilità. Maxi multa al titolare.

Controlli della polizia locale di Monfalcone negli esercizi commerciali della città: nei giorni scorsi gli agenti e il personale sanitario hanno individuato un negozio di alimentari in gestione a un cittadino nato in Bangladesh. Dalle verifiche effettuate, è emerso che nel negozio erano in vendita 26 prodotti scaduti da tempo e diversi chilogrammi di carni prive di tracciabilità, necessaria per ricostruire a ritroso l’intero percorso di un prodotto, dalle materie prime allo stato finale.

Oltre a costituire un prerequisito fondamentale per la gestione della sicurezza e delle emergenze alimentari, la tracciabilità costituisce un elemento fondamentale per garantire la qualità del prodotto: grazie a un accurato sistema di documentazione, infatti, è possibile risalire a tutti i controlli eseguiti sui processi e i prodotti in ogni fase produttiva.

L’obbligo di tracciabilità vale anche per prodotti di provenienza, in tutto o in parte estera, e permette di ricondurre sempre all’origine delle materie prime. La merce priva dei requisiti di legge è stata sequestrata e al titolare del negozio verranno irrogate sanzioni per circa 6.500 euro.