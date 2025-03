La tradizionale “Cantada” accende il Carnevale Monfalconese

Il Carnevale Monfalconese rappresenta un patrimonio culturale della città, che anche quest’anno ha visto una grandissima partecipazione di pubblico, che si è lasciato coinvolgere dall’atmosfera di festa di un Carnevale tra i più radicati e seguiti in Friuli Venezia Giulia. Una giornata all’insegna della spensieratezza e gioia per tutti, dai più piccoli agli adulti, mantenendo viva questa entusiasmante tradizione che si tramanda da generazione in generazione.

Dal corteo degli Sposi alla Cantada.

La giornata clou del 141° Carnevale Monfalconese è iniziata con il suggestivo corteo degli Sposi che, dalle 9.00, ha attraversato la città partendo dalla sede della Pro Loco in via Mazzini per poi giungere, con la sua carrozza nera trainata da due cavalli bianchi, nella piazza principale.

Un caldo sole e temperature primaverili hanno accolto una folla colorata – con persone di tutte le età mascherate e non – che, alle 12.00 in punto, si è riversata in Piazza della Repubblica e nelle vie limitrofe per assistere all’irrinunciabile “Cantada”, che, come sempre, ha regalato alla città un momento di assoluto divertimento.

Grande accoglienza per il Carnevale rappresentato dal “Sior Anzoleto Postier” – interpretato da Franco Ongaro – che, affiancato dalla sua “sposa” Luana “Gambalonga” Tonello e dal Notaio Toio Gratariol – alias Gian Carlo Blasini – dal balcone del Municipio ha dato lettura del suo atteso testamento.

Il testamento de sior Anzoleto.

Tra le “robe lasciate” nel testamento, tra risate e spunti di riflessione, non sono mancate stoccate satiriche e ironiche rivolte ai principali protagonisti della politica locale, regionale e nazionale, con riferimenti all’attualità che hanno suscitato applausi e risate tra la folla, con l’amministrazione in prima fila ad ascoltare.

Focus sulle imminenti elezioni amministrative e sui candidati, sul rincaro di benzina e bollette e gli interventi in corso sul territorio, come i lavori alla Galleria Rifugio, alle Terme Romane, e alla rotatoria “Più A Nord Del Mediterraneo”.

Particolarmente graditi dal pubblico sono stati il sostegno agli operatori sanitari vittime di aggressioni e il passaggio sul Cantiere: “Il Cantier xe l’unica cosa che non volessi lasarve perché al gà disfà Mofalcon. Poveri Cosulich!” Ampio spazio è stato dedicato anche al litorale, alla questione del velo integrale nelle scuole – partita proprio da Monfalcone alla ribalta nazionale – ai centri di preghiera e le luminarie in Corso del Popolo dedicate all’artista monfalconese Elisa.

La “Cantada in Piaza” si è conclusa con la partecipazione della Banda Civica Città di Monfalcone, che, incitata dal grido “Maestro, taca banda!” di Sior Anzoleto, ha intonato le tradizionali canzoni locali, cantate con partecipazione dal pubblico presente.

La sfilata e gli eventi di chiusura.

Alle 14 poi il via la Grande Sfilata con 12 carri allegorici, 15 gruppi e tantissimi figuranti. Ad aprire il corteo, l’immancabile Gruppo Ipanema con le iconiche ballerine brasiliane. Ospite d’eccezione di questa edizione sarà la madrina del Carnevale, la showgirl, attrice, cantante e ballerina Carmen Russo, che assisterà alla parata fino alla premiazione dei carri vincitori.

Per chiudere in bellezza la giornata, alle ore 18.00 in Piazza della Repubblica ci sarà un gran finale con musica, cabaret e lo spettacolo dei “Crampi Elisi” con Maxino, Elisa Bombacigno e Flavio Furian (Uolter “la Boba de Borgo”). A concludere ufficialmente l’evento, l’ammainabandiera del Comune.

Un Carnevale cominciato ufficialmente nella giornata di Giovedì Grasso con la consegna delle chiavi della città alla Pro Loco – che organizza l’evento in collaborazione con il Comune – da parte dell’amministrazione comunale e che in questi ultimi sei giorni ha visto un grande coinvolgimento di pubblico nelle iniziative dedicate soprattutto ai più piccoli in piazza della Repubblica e nella Piazzetta di Panzano dove, lunedì sera, oltre 150 persone hanno partecipato all’appuntamento, ormai cult, “Provando la Cantada”, dove la Banda Civica Città di Monfalcone ha accompagnato i presenti in un emozionante viaggio attraverso le canzoni tradizionali del Carnevale Monfalconese.