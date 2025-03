Nuovo recruiting day, 100 posti di lavoro in 12 aziende del Friuli

Le offerte di lavoro nel Recruiting Day previsto a Cervignano.

E’ stato presentato oggi il Recruiting Day per 100 nuovi posti di lavoro in programma mercoledì 2 aprile 2025 alla Casa della Musica di Cervignano del Friuli. Presenti anche, tra gli altri, il sindaco del Comune di Cervignano del Friuli Andrea Balducci, Manuela Versolatto, manager dell’Agenzia per il lavoro Randstad, e i rappresentanti delle 12 aziende che parteciperanno al Recruiting day. “Un’ulteriore prova di ottima collaborazione tra aziende, servizi pubblici per l’impiego e Istituzioni del territorio”, ha commentato l’assessore al Lavoro Alessia Rosolen.

Le aziende e le posizioni ricercate.

I profili ricercati sono diversi e diversificati e sono stati raccolti in 4 ambiti: produzione, logistica, servizi e area impiegatizia.

Aussafer2 Srl (San Giorgio di Nogaro, UD) è un’azienda leader nel servizio di taglio laser di precisione delle lamiere, punto di riferimento nel mercato nazionale e internazionale. CERCA: operatori addetti laser/punzonatrici, operatore alla pressopiegatura.

Come candidarsi.

Le persone interessate a candidarsi devono inviare il proprio CV entro martedì 25 marzo 2025 mediante uno o più link “MI CANDIDO” disponibili in questa pagina, scegliendo una o più aziende per le quali candidarsi.

Tra tutte le candidature ricevute, viene svolta una preselezione per verificare il possesso dei requisiti e per individuare i candidati maggiormente in linea con i profili ricercati. Tra il 27 marzo e l’1 aprile i candidati così selezionati ricevono conferma via email dell’appuntamento per i colloqui colloqui previsti per mercoledì 2 aprile 2025 all’orario comunicato nell’email di conferma.