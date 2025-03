Incidente tra auto e ambulanza a Udine: il conducente scappa

Dopo l’incidente contro l’ambulanza, la persona alla guida dell’auto è fuggita.

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Udine all’incrocio tra Viale Tricesimo e Via Montello: coinvolta un’ambulanza e un’auto. L’autista della vettura, dopo l’impatto, si è dato alla fuga senza fermarsi.

L’ambulanza stava rientrando al pronto soccorso di Udine con sirene e lampeggianti attivati. Nonostante questo, il mezzo di soccorso è stato colpito dall’automobile che, anziché fermarsi, ha proseguito la propria corsa abbandonando la scena dell’incidente.

Fortunatamente, non risultano feriti gravi tra gli operatori sanitari a bordo dell’ambulanza. Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare il conducente in fuga.