Vandali in azione al presepe: decapitata una statua. Cisint: “Colpite le nostre radici”

Danneggiato il presepe a Monfalcone.

Vandali in azione a Monfalcone dove un gruppo di ragazzi ha distrutto una statua del presepe. Immediata la reazione dell’onorevole Anna Maria Cisint (Lega): “Nelle scorse ore, un gruppo di cinque giovani, tra ragazzi e ragazze – già individuati dalla Polizia Locale che sta indagando – ha sottratto una statuetta, una pecora, per poi distruggerla, decapitandola e gettandone i resti sulla pista di ghiaccio, come anche visionabile dalle riprese delle telecamere private presenti”.

Un attacco alle radici identitarie dell’Occidente, secondo Cisint: “Al di là del valore materiale del bene danneggiato, ciò che colpisce e preoccupa è il significato del gesto: un atto di disprezzo verso uno dei simboli più profondi del Natale. Il presepe non è soltanto una rappresentazione tradizionale, ma un richiamo alle nostre radici, alla nostra storia e ai valori che hanno costruito la nostra comunità e la nostra civiltà. Colpire il presepe significa colpire ciò che siamo stati, ciò che siamo e ciò che vogliamo continuare a essere: l’Occidente, la nostra identità cristiana e le nostre radici.”

Il video: