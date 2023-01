Incidente a Morsano

Il conducente di un camion ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato a bordo strada: un incidente avvenuto a Morsano che, fortunatamente, non ha coinvolto altri veicoli.

Il sinistro è accaduto intorno alle 19 sulla ex SP40 Via Ferrata, dove il camion che trasportava acqua è uscito autonomamente dalla carreggiata ed è finito sul fianco, nel fossato laterale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento, supportati da un mezzo polisoccorso pesante dalla sede centrale di Pordenone.

Il conducente, bloccato ma illeso all’interno dell’abitacolo, è stato liberato dai pompieri sanvitesi tagliando il cristallo dell’abitacolo con le attrezzature in dotazione ed affidato precauzionalmente per i controlli del caso al personale sanitario di una automedica proveniente da Latisana e di una ambulanza proveniente da San Vito al Tagliamento.

L’uomo fortunatamente non è rimasto ferito in maniera seria ed è stato trasportato all’ospedale di San Vito al Tagliamento in codice verde, con l’ambulanza. L’incidente ha provocato pesanti disagi alla viabilità poiché si è reso necessario chiudere completamente la strada al traffico per consentire il recupero del camion. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.