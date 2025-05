Taglio del nastro per il Conad di Mortegliano: ecco com’è il nuovo punto vendita

Inaugurato questa mattina il nuovo Conad Spesa Facile di Mortegliano.

Taglio del nastro questa mattina a Mortegliano per il nuovo Conad Spesa Facile, in via Cividale 16. Erano presenti il Sindaco, Roberto Zuliani, l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta, il consigliere regionale Mauro Di Bert, il parroco di San Pietro e Paolo, monsignor Giuseppe Faldutti, e i soci della Alpha Supermercati che gestisce il negozio, Adriana Bonutto e Andrea Mauro. Gli orari di apertura vanno da lunedì a sabato dalle 7 alle 20 la domenica dalle 8 alle 19,30.

Tredici le nuove assunzioni. Tutti i dipendenti del precedente punto vendita di Pozzuolo del Friuli hanno conservato il posto di lavoro. Per i clienti di Pozzuolo è disponibile una navetta gratuita tutti i lunedì e giovedì mattina (per informazioni tel. 0432-1092004 – email mortegliano@pdvconadfo.it).

“Le tredici nuove assunzioni e il mantenimento dei posti di lavoro del punto vendita di Pozzuolo — dichiara l’AD di CIA-Conad, Luca Panzavolta — testimoniano il nostro impegno e quello dei nostri associati nei confronti della comunità, che si traduce anche in una valorizzazione delle eccellenze friulane all’interno del punto vendita. Vogliamo che questo nuovo Spesa Facile diventi un punto di riferimento per le famiglie di Mortegliano, Pozzuolo e dintorni e credo che il nostro formato Spesa Facile sia la scelta giusta, perché offre la massima convenienza tutti i giorni dell’anno, con la professionalità dei nostri soci e la qualità dei prodotti a marchio Conad, senza promozioni, ma con prezzi bassi quotidiani“.

Il nuovo punto vendita.

Il format Spesa Facile offre convenienza tutti i giorni, tutto l’anno, con la garanzia delle grandi marche e la affidabilità del marchio Conad. All’interno tutto quel che serve per ogni tipo di spesa: il reparto carni, la pescheria servita al banco e la gastronomia, con un ricco assortimento di pietanze calde e fredde pronte da consumare. Grande attenzione alle referenze del territorio, come ortofrutta, salumeria, carni e formaggi del percorso “SìAmo Friuli Venezia Giulia”, prodotti che viaggiano a brevi distanze e aiutano a sostenere gli agricoltori, l’economia del territorio e l’ambiente. Lo Spesa Facile offre il parcheggio gratuito e numerosi servizi, tra cui le casse veloci, la spesa online, i terminali per la spesa smart, il pagamento attraverso Conad Card e il parcheggio gratuito.