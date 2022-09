Lotto, vinti 64mila euro a Mortegliano.

Lotto, colpo grosso in Friuli: con una giocata vinti oltre 60mila euro. Il Lotto fa infatti sorridere il Friuli Venezia Giulia: nel concorso del 10 settembre, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Mortegliano è riuscito a centrare un premio da 64.500 euro grazie a una tre terni e una quaterna. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 13,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 741 milioni dall’inizio dell’anno.