Di 57 anni.

Ci ha lasciati Adriana Blasotti. Ne danno il triste annuncio la mamma Rosa, le sorelle Fiorenza e Giuseppina, il cognato Dino, i nipoti Agnese con Pietro, Kevin con Anna, Erik con Ester, i pronipoti Laura e Raffaele unitamente ai parenti tutti.

Il Rito delle esequie avrà luogo a Campolessi di Gemona del Friuli nella chiesa parrocchiale di “San Marco” venerdì 29 dicembre alle ore 15:30 ove la cara Adriana sarà esposta dalle ore 15:15 giungendo dalla Casa Funeraria Giuliano di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

orario visite:

giovedì 14:00 – 18:30 venerdì 08:30 – 14:40

Al termine del Rito la cara Adriana proseguirà per la cremazione.

Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria mercoledì 27 C.M. alle ore 20:00 nella chiesa di “San Marco” in Campolessi.

Si ringrazia sin d’ora tutti coloro che vorranno parteciparvi.

Campolessi di Gemona del Friuli, 26 dicembre 2023

