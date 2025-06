Ved. Londero

“Bepine”

di 85 anni

É mancata all’affetto dei suoi cari Beppina Cargnelutti. Ne danno il triste annuncio i figli James con Laura, Sara con Padraig, Gimi con Paola, la sorella, i cognati, i nipoti Jacopo, Vanessa Giovanni, Lorenzo, Elias e Francesco unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Campolessi di Gemona del Friuli nella chiesa parrocchiale di San Marco venerdì 13 giugno alle ore 15:30 ove la cara Beppina sarà presente dalle ore 15:15 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

Orari visite: giovedì 8:30 – 18:30 venerdì 8:30 – 14:45



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Il S. Rosario sarà recitato in Sua memoria giovedì 12 giugno alle ore 20:00 nella chiesa di ” San Marco ” in Campolessi.



Un sentito ringraziamento al Dott. Baschino e a tutto il personale infermieristico domiciliare per le amorevoli cure prestatele.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



CAMPOLESSI DI GEMONA DEL FRIULI, 10 giugno 2025



