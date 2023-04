Le tornȃt a cjase dal Pari



Antonio Costantini



Il Rosari al vignarà dit lunis 17 as vôt mancul un quart sot sere in Sante Luisse.

Il funerâl si fasarà martas 18 in Domo, la casse a rivarà as trei e la funzion a començarà as trei e mieze.



Dopo al vergnarà cremat e al polsarà con so mari e so pari.

Glemone, 15 avrîl 2023