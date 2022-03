Di 86 anni.

É mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 86 anni Franco Contessi. Ne danno il triste annuncio Steno assieme ad Aldina, Roberta con Aldo, i nipoti Giulio e Nora assieme agli amici e parenti tutti.

Il Rito delle Esequie avrà luogo a Campolessi di Gemona nella chiesa parrocchiale di San Marco martedì 22 marzo alle ore 15.30 ove il caro Franco sarà esposto dalle 15.15 giungendo dalla Casa Funeraria Giuliano di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

Orario Visite:

sabato 8:30 – 18:30 domenica 8:30 – 12:30

lunedì 8:30 – 18:30 martedì 8:30 – 14:45

Al termine del Rito il caro Franco proseguirà per la cremazione.

Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in sua memoria lunedì 21 C. M. alle ore 20:00 nella chiesa di ” San Marco ” in Campolessi.

Un particolare ringraziamento al Rep. di Medicina dell’ospedale civile di Tolmezzo.

Si ringrazia quanti vorranno onorarne la cara memoria.

Campolessi di Gemona del Friuli, 18 Marzo 2022

