Di 60 anni.

Il 1° dicembre improvvisamente ci ha lasciati all’età di 60 anni Maurizio Forgiarini. Addolorati ne danno il triste annuncio la moglie Gerlyn, i figli Marvin e Johnrey, la mamma Rina assieme ai parenti tutti.

Nel rispetto delle Direttive Ministeriali il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona, nel Duomo di “S. Maria Assunta” giovedì 9 dicembre alle ore 15 ove il caro Maurizio sarà esposto dalle ore 14.45 giungendo dalla Casa Funeraria Giuliano di via Battiferro, 15 Gemona del Friuli.

orario visite: 08.00 – 19.00

Al termine del Rito il caro Maurizio proseguirà per la cremazione.

Ci uniremo in preghiera per la recita del S. Rosario in sua memoria mercoledì 8 C. M. alle ore 18.00 nel Santuario di S. Antonio a Gemona del Friuli.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.

Gemona del Friuli, 7 Dicembre 2021

OF Giuliano srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 0432 980980

(Visited 359 times, 359 visits today)