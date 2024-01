Nuova gestione per la farmacia di Pagnacco.

Una coppia di friulani, ormai da anni a lavorare fuori regione, ma la nostalgia della propria terra è stata troppo forte, così, appena si è presentata l’occasione, l’hanno colta per tornare “a casa”: così, Giampiero Chiarandini e Cristina Zoratti, lui di Udine, lei di Fagagna, entrambi di 48 anni, hanno deciso di tornare e di rilevare la farmacia di Pagnacco.

Dopo sei anni di gestione di un presidio sanitario a Bolzano, i due hanno preso in mano quello di via Udine 3, andato in difficoltà con la pandemia, e hanno deciso anche di cambiargli nome: non più farmacia Pagnacco, ma Farmacia San Giorgio, in onore del patrono del comune dell’hinterland udinese.

Una nuova sfida, per la coppia, che si è laureata in farmacia all’Università di Trieste per poi conseguire un dottorato a Graz in Austria. Dopo aver lavorato nella farmacia di famiglia a Pordenone, avevano scelto di andare in Trentino Alto Adige, ma il richiamo delle radici si è fatto sentire e li ha riportati in Friuli. “Dopo 25 anni in questo settore – dicono -, crediamo di avere la giusta combinazione di passione e professionalità per diventare un punto di riferimento per la comunità di Pagnacco”.

Attualmente, oltre a Chiarandini e Zoratti, lavorano nella farmacia di via Udine altri due farmacisti part-time e una commessa. Il presidio di Pagnacco è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00 mentre il sabato dalle 8.30 alle 12.30 ed è situato lungo la strada principale che attraversa il paese.