A Pagnacco l’esordio pubblico del nuovo libro della poetessa Leda Palma

La presentazione del nuovo libro di poesie di Leda Palma.

Sarà Pagnacco a ospitare la prima presentazione pubblica del nuovo libro della poetessa Leda Palma. Venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 20.30, nella Biblioteca comunale, l’autrice presenterà la raccolta Il prato in fondo al cuore, pubblicata da Campanotto Editore. A dialogare con lei sarà Walter Tomada, accompagnando il pubblico in un percorso tra parola poetica, memoria e paesaggio interiore.

Il volume si configura come un luogo intimo e profondo, dove esperienza personale e dimensione simbolica si intrecciano. Nella prefazione, lo storico e scrittore Angelo Floramo descrive la raccolta come “uno spazio privato e profondo, il luogo riposto dell’anima in cui tutto vibra di riverberi cosmici e di meravigliosi risvegli”, in cui la poesia diventa rifugio e apertura verso il mondo.

La scrittura di Leda Palma procede per immagini sensoriali e suggestioni, trasformando suoni, percezioni e ricordi in visioni condivisibili dal lettore: una poesia che non impone ma accompagna, capace di creare riconoscimento emotivo. Come suggerisce Floramo, il lettore viene guidato “alla redenzione finale, cosmica, universale e salvifica“, in un cammino che restituisce leggerezza allo sguardo e al passo.

Durante la serata sono previste letture e un momento di confronto diretto con il pubblico. L’iniziativa è promossa dal Comune di Pagnacco – Biblioteca comunale nell’ambito delle attività di valorizzazione della lettura e della poesia contemporanea. Ingresso libero fino a esaurimento posti