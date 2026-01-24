Dalla Formula 1 alla fiamma olimpica: Andrea Kimi Antonelli tedoforo a Palmanova

A pochi giorni dall’inizio dei test prestagionali di Formula 1 a Barcellona, Andrea Kimi Antonelli ha vissuto un momento simbolico e carico di significato lontano dai box e dai circuiti. Nel pomeriggio di sabato 24 gennaio, il giovane talento italiano ha infatti vestito i panni del tedoforo, portando la Fiamma olimpica a Palmanova in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina.

Un’immagine potente: da una parte il futuro della massima categoria del motorsport, dall’altra il simbolo universale dei valori olimpici. A soli 18 anni, Antonelli è già approdato in un top team come la Mercedes, confermandosi come uno dei prospetti più promettenti del panorama internazionale. La sua presenza come tedoforo rappresenta non solo un riconoscimento al talento individuale, ma anche un messaggio chiaro sull’importanza dello sport come veicolo di eccellenza, impegno e disciplina.

Il passaggio della Fiamma olimpica a Palmanova, portata da uno dei volti più giovani e promettenti dello sport italiano, diventa così il punto d’incontro tra mondi solo apparentemente lontani. Un segnale forte in vista di Milano-Cortina e, allo stesso tempo, un’anticipazione di ciò che Antonelli potrebbe rappresentare nei prossimi anni: non solo un pilota di vertice, ma un simbolo della nuova generazione sportiva italiana.



Da Gorizia a Udine, il viaggio della fiamma olimpica arriva nel cuore del Friuli