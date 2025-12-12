Alla scuola primaria Dante di Palmanova.

Una scuola sempre più inclusiva e innovativa: la primaria Dante di Palmanova infatti sarà dotata di un’aula multisensoriale, che, basata su evidenze neuroscientifiche, offrirà uno spazio innovativo progettato per stimolare i cinque sensi e favorire concentrazione, autoregolazione emotiva, benessere e apprendimento attivo, grazie a strumenti immersivi e arredi dedicati.

Il progetto educativo, intitolato “Un’avventura nei sensi: creiamo l’aula del futuro” e finanziato con 20mila euro dalla Regione FVG, nasce per rispondere concretamente alle esigenze di un istituto che oggi accoglie 176 alunni, di cui il 30% con Bisogni Educativi Speciali (BES). Numeri che evidenziano non solo l’urgenza di intervenire ma anche l’importanza di un’iniziativa che coniuga valore pedagogico e impatto sociale.

Come sarà l’aula multisensoriale.

Dentro troveranno spazio un’area giochi e relax con una piscina di palline colorate, morbide poltrone e tappeti vicino ad un’area di proiezione e un’area studio con un tavolo esagonale per attività didattiche, cubi per il gioco e una libreria mobile.

Le pareti saranno rivestite di pannelli morbidi contro gli urti accidentali e di fasci di luci per gli stimoli visivi, coperte e tende per favorire la tattilità, un proiettore creerà un’atmosfera magica e rilassante, un tubo a bolle offrirà un’esperienza visiva stimolante, specchi deformanti per esplorare l’immagine del proprio corpo in modo giocoso e promuovere l’accettazione di sé.

Un investimento per il futuro dei ragazzi.

Il sindaco Giuseppe Tellini esprime pieno supporto all’iniziativa, sottolineando come lo spazio rappresenti “un investimento concreto nel futuro dei nostri ragazzi, progettato per valorizzare i talenti di ciascuno con un approccio moderno, inclusivo e attento alle diversità. Con le risorse stanziate e i progetti che come territorio stiamo attivando, Palmanova e la Bassa Friulana si candida a diventare un modello regionale per una formazione didattica sensibile ai bisogni della comunità scolastica”.

“È un progetto fortemente voluto che arricchisce l’offerta formativa alla scuola Dante, offrendo un servizio innovativo ai ragazzi che più necessitano di aiuto e supporto – ha detto l’assessore all’Istruzione e alle Pari Opportunità, Simonetta Comand -. Palmanova continua a credere in un modello di istruzione che valorizza ogni studente, senza lasciare indietro nessuno”.

“In un contesto caratterizzato da un aumento di fragilità e disabilità, cresce la domanda di servizi capaci di migliorare le condizioni di apprendimento nelle scuole. Servono sempre più strumenti, come le aule multisensoriali già finanziate, per rispondere pienamente alle esigenze del territorio regionale. Proprio per andare in questa direzione, ho già presentato un emendamento per far scorrere le graduatorie e poter far diventare finalmente realtà aule multisensoriali in altri 11 comuni del FVG“, ha concluso il consigliere comunale e regionale Francesco Martines.