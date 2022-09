I Bastioni di Palmanova diventano un grande percorso a ostacoli: arriva la Hell’s Race

La Hell’s Race a Palmanova.

Questo fine settimana si ritroveranno in centinaia, provenienti da tutta Italia, per conquistarsi il titolo in palio. Uomini e donne affronteranno le oltre 30 prove della Hell’s Race: equilibri, trasporti, mire, scavalcamenti tra i Bastioni della Fortezza di Palmanova.

“Una corsa altamente spettacolare. Palmanova ospita un evento unico e originale, all’insegna dello sport, del divertimento e dell’adrenalina. Una gara di resistenza dove super atleti saranno messi a dura prova da trenta ostacoli tutti diversi tra loro, dove fatica, agilità, forza, tenacia saranno elementi imprescindibili per portare a termine il difficile percorso”, commenta l’assessore con delega allo sport Thomas Trino.

“Novità 2022 la Rookies, nella giornata di sabato 1 ottobre. Aperta a tutti i bambini e ragazzi che vogliano sperimentare la disciplina”.

Per la prima volta, lo staff della Hell’s Race proporrà infatti anche la “Rookies”, esperienza ludico/motoria, con prove pensate per tutti i ragazzi dai 4 ai 14 anni. Appuntamento per i piccoli diavoli sabato 1 ottobre dalle ore 15 sempre alla struttura sportiva comunale Bruseschi in via Risorgimento: maglia e medaglia ricordo per tutti i partecipanti.