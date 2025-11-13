Il Digital Security Festival fa tappa a Palmanova.

Il Digital Security Festival prosegue il suo tour nazionale e sceglie un luogo simbolo della difesa e della pianificazione per la sua prossima tappa: Palmanova, la città fortezza patrimonio mondiale UNESCO.



Venerdì 14 novembre, a partire dalle 9:00, la storica e prestigiosa cornice del Salone d’Onore del Palazzo del Comune ospiterà la conferenza “Cybercoop: cooperare per la sicurezza“. L’evento è co-organizzato con Legacoop Friuli Venezia Giulia e si avvale del patrocinio della Città di Palmanova, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e del sostegno della Camera di Commercio Pordenone-Udine.

“Siamo onorati di essere a Palmanova, una città che insegna l’importanza strategica di difendere il perimetro della comunità“, afferma l’avvocato Andrea Del Vecchio, esperto di nuove tecnologie e referente DSF per la tappa. “Oggi, le mura e i bastioni più importanti da proteggere sono quelli digitali. ‘Cooperare per la sicurezza’ significa proprio questo: applicare i valori di solidarietà e mutualità del mondo cooperativo per costruire difese informatiche invalicabili, proprio come le mura di questa città”.

Il programma della giornata.

La giornata, che sarà condotta dal vicepresidente DSF Gabriele Gobbo, si aprirà alle 9:30 con i saluti istituzionali e gli interventi di Michela Vogrig, Presidente di Legacoop FVG, e Marco Cozzi, Presidente del DSF. Seguiranno tre interventi chiave per delineare il contesto: l’avvocato Andrea Del Vecchio illustrerà “Le basi di una cooperativa consapevole” tra privacy, cyber risk e conformità. L’autore e divulgatore Gabriele Gobbo affronterà il tema “Digitalogia, la filosofia pratica per affrontare l’epoca digitale“. Luigi Gregori, esperto di digitalizzazione e innovazione, discuterà dell’identità digitale, spiegando perché “proteggersi non è una opzione ma un atto di sopravvivenza”.

“Il Digital Security Festival ha sempre creduto nel valore della collaborazione”, afferma Marco Cozzi. “Essere qui a Palmanova, ospiti di Legacoop, dimostra che i principi della cooperazione sono fondamentali anche per la sicurezza digitale. Per difendersi oggi, bisogna cooperare”.

Il “Voice Panel” dedicato a “Accessibilità, altruismo e solidarietà nel mondo digitale” vedrà protagonisti Alberto Di Noia, esperto IT e CEO di Netpatrol Italia srl; Federico Costantini, professore associato presso il dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Udine; la dott.ssa Maria Teresa Tonutti, psicologa e presidente della Fondazione Tonutti; e Vincenzo Moltisanti, responsabile sistema integrato qualità e ambiente nonché DPO di Codess FVG.

La mattinata si concluderà con i “Take away” e i ringraziamenti finali, seguiti alle 12:30 da un aperitivo e networking a cura di Legacoop FVG. L’ingresso è gratuito, senza necessità di registrazione anticipata, fino a esaurimento posti. Informazioni su www.digitalsecurityfestival.it

I dettagli dell’evento

Cosa: DSF Palmanova – “Cybercoop: cooperare per la sicurezza”

Quando: Venerdì 14 novembre 2025, ore 9:00 (inizio lavori ore 9:30)

Dove: Salone d’Onore, Palazzo del Comune, Piazza Grande 1, Palmanova (UD)



Ingresso: Gratuito, fino a esaurimento posti.



Il Digital Security Festival si avvale di importanti sostenitori, a vari livelli. Sostenitore Platinum: NetApp; sostenitori Gold: Certego, Commvault, ISACA Venice, KPMG, Rubrik; sostenitori Silver: Axians, BeanTech, Cabel, Eurosystem, HTS, Infinite Area, Palazzo della Luce, Karmasec, Tinet, MacPremium, FvgTech.