Nasce Asu Lab, un percorso formativo per crescere nello sport

13 Novembre 2025

di Giacomo Attuente

Il progetto Asu Lab.

L’Associazione Sportiva Udinese ha dato avvio in questi giorni ad “ASU LAB – Crescere nello Sport”: un progetto innovativo che ridefinisce il modo di intendere la formazione sportiva. Non un semplice programma di aggiornamento, ma un vero e proprio percorso integrato pensato per tecnici, atlete, atleti e famiglie, con l’obiettivo di costruire un linguaggio educativo comune e, soprattutto, una comunità che cresce insieme.

Da sempre l’ASU, che proprio nel 2025 celebra i suoi 150 anni, promuove lo sport come strumento di crescita personale, educativa e sociale. Con ASU LAB, questo impegno si concretizza in un modello formativo capace di mettere in relazione le diverse anime del mondo sportivo: chi insegna, chi pratica e chi accompagna. La palestra diventa così uno spazio educativo, dove la crescita tecnica si affianca a quella personale, emotiva e relazionale, in un percorso che unisce competenze, consapevolezza e collaborazione.

Formazione, sostegno e coinvolgimento.

Il progetto nasce da un’osservazione concreta, come ha spiegato Roberto Cian, consigliere di ASU: “Per far crescere davvero i giovani atleti, è necessario lavorare su tre piani paralleli e interconnessi. Da un lato la formazione dei tecnici, chiamati a essere non solo allenatori ma anche figure educative competenti e consapevoli; dall’altro il sostegno agli atleti nella gestione mentale, emotiva e fisica della pratica sportiva; infine, il coinvolgimento attivo delle famiglie, affinché possano accompagnare i figli in modo consapevole e costruttivo nel loro percorso sportivo. Con questo progetto ambiamo a fare tutto questo”.

La programmazione di “ASU LAB” si sviluppa lungo l’intero anno sportivo, da ottobre 2025 a maggio 2026, con lezioni frontali, laboratori esperienziali e incontri pratici condotti da psicologi dello sport, nutrizionisti, fisioterapisti e formatori specializzati in comunicazione. Al centro della proposta vi sono i temi della psicologia dello sport, della nutrizione, della medicina e della comunicazione, affrontati in chiave trasversale attraverso incontri aperti a tutti e momenti di approfondimento mirati per specifici gruppi di atleti e tecnici.

Particolarmente significativa è anche l’introduzione dei Campi di Formazione Tematici, che offrono ai partecipanti la possibilità di approfondire argomenti specifici legati al benessere psico-fisico, all’alimentazione consapevole e alle dinamiche relazionali tra allenatore, atleta e famiglia. A completare il percorso vi sono iniziative dedicate ai gruppi agonistici di ginnastica e scherma e un modulo speciale per l’Accademia di Ginnastica Ritmica, organizzato grazie al supporto di Promoturismo FVG.

“ASU LAB – Crescere nello Sport” rappresenta un passo avanti nel modo di concepire la formazione sportiva: un progetto che mette al centro la persona, prima ancora dell’atleta, e che considera il benessere come condizione essenziale per il raggiungimento del risultato. Attraverso la condivisione di valori comuni e la collaborazione tra tutte le figure coinvolte. Perchè la crescita di una fanciulla o di un fanciullo – sportiva, sociale ed educativa – passa attraverso un patto di corresponsabilità.

